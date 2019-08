VIDEO: Pláž zaplavená výkaly. V Chorvatsku mají další velký problém

Ugljan je přístav na stejnojmenném ostrově a malebné místo, jemuž dominuje starobylý františkánský klášter. Turisty tu čeká klidná atmosféra a soukromí. A v současné době také znečištěné pláže. Splašky a fekálie do vody vypouští cisterny a mimo jiné i místní psychiatrická nemocnice.

Na problémy upozornili samotní obyvatelé Ugljanu na facebooku, jejich dopis posléze zveřejnila i média. Někteří z nespokojených obyvatel dokonce přidali i videa. „Jak můžete vidět, černá trubka je napojena na cisterny v lese a fekálie jsou vypouštěny přímo do moře. Roky takhle vypouští splašky ugljanská psychiatrická nemocnice," varují lidé z Ugljanu.

To potvrdil i ředitel nemocnice Mladan Mavar, dodal ale, že splašky nejsou do moře vypouštěny přímo u břehu. Poukázal na to, že odpadní systém je více než 60 let starý a vznikl v době, kdy ještě nefungovaly čističky odpadních vod. Trubky ale podle jeho slov vedou několik set metrů po dně moře – a až tam do hloubky jsou splašky vypouštěny.

Místní obyvatelé ale říkají něco jiného. Mavar podle nich neříká pravdu. S odkazem na video varují, že fekálie z trubek vytékají už po půl metru, čímž znečišťují pláže. Problém je o to horší, že kanalizace je vyvedena do moře nedaleko nově otevřeného ekologického kempu.

Podle místních je to ostuda nejen pro město, ale i pro celé Chorvatsko. Podle deníku by měla být nemocnice do budoucna napojena na moderní kanalizaci vedoucí do čističky. Projekt je již v poslední fázi příprav a hotová by kanalizace měla být během tří až pěti let.