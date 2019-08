VIDEO: Migranti z Maroka přistáli se člunem na španělské pláži plné turistů

Záznam, který server zveřejnil, ukazuje, jak se u přístavního města Cádiz pokoušeli přistát migranti z Afriky. Zasáhla ovšem španělská pobřežní stráž, která díky helikoptéře člun zpozorovala už na moři. Migranty pak doprovodili až na pláž El Palmar, kde v tu chvíli byly stovky turistů.

Holidaymakers stand around on a beach in Cadiz, Spain as a dinghy with dozens of migrants landed on a El Palmar beach on Wednesday.https://t.co/5ig2mymjRw pic.twitter.com/jt8rs2oNU1