Studie se dotazovala 1052 spotřebitelů, kteří mají práci. Jak z ní cituje týdeník Der Spiegel, zásoby potravin si vytváří 74 procent dotázaných, léků 50 procent a nápojů 46 procent oslovených. Britský potravinářský svaz varoval, že výpadky by mohly trvat "týdny či měsíce".

Businesses' Brexit stockpiling for October is nowhere near last March’s levels finds @premiumcredit https://t.co/9o4lYrvLh0 #Brexit #Stockpiling #SMEs #SMEUK