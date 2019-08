Němec dostal za zneužívání dětí 10 let. Na svobodu se ale nemusí dostat vůbec

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do vězení poslal dnes na deset let a tři měsíce soud v Aurichu na severozápadě Německa 57letého muže za pohlavní zneužití několika dětí svěřených do péče. Odsouzený se ale teoreticky může dostat na svobodu i později anebo už vůbec ne, protože soud mu nařídil následnou zabezpečovací detenci, uvedla agentura DPA.