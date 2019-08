Masivní vlna uprchlíků? Salvini vyhrožuje migranty

Přechodná vláda je jednou z variant, pokud projde návrh na vyslovení nedůvěry současnému kabinetu, který v pátek podala Salviniho strana Liga. Ta má dlouhodobě spory se svým koaličním partnerem Hnutím pěti hvězd (M5S), s nímž vládne 14 měsíců. Salvini chce co nejdříve předčasné volby proto, aby vytěžil ze současných volebních preferencí. Průzkumy mu slibují jasné vítězství s až 40 procenty hlasů.

"Doufám, že Hnutí pěti hvězd neutvoří vládu s (expremiérem Matteem) Renzim. Jinak to bude v Itálii jako v předchozích letech, když vládli sociální demokraté a dotáhli to k příchodu 500.000 migrantů ročně," napsal dnes Salvini na facebooku. Reagoval tak na spekulace, že M5S by mohlo zabránit volbám společně s Demokratickou stranou (PD). V ní má stále velké slovo její bývalý šéf Renzi, její nynější vedení je ale proti alianci s M5S.

Renzi byl premiérem v letech 2014 až 2016, kdy EU zažila masovou migrační vlnu. V roce 2015 dorazil do EU na milion běženců z Blízkého východu, Afriky a Asie. Ministr vnitra a vicepremiér Salvini od svého loňského nástupu do úřadu prosadil přísná protiimigrační opatření, mimo jiné uzavírá italské přístavy plavidlům nevládních organizací s migranty. Organizacím za porušení zákazu vplutí do italských vod hrozí vysoké pokuty a kapitánům lodí vězení za podíl na pašování lidí.

Italský Senát má dnes večer jednat o harmonogramu hlasování o nedůvěře vládě nestraníka Giuseppeho Conteho. Pokud jeho vláda padne, bude další osud v rukou prezidenta Sergia Mattarelly. Ten může rozpustit parlament a vyhlásit nové volby, nebo pověřit někoho, třeba i opět Conteho, sestavením nové vlády. Ta pak musí získat důvěru v obou komorách parlamentu.

Variantou je také přechodná úřednická vláda, která by dovedla zemi k předčasným volbám poté, co parlament schválí rozpočet na rok 2020 či parlamentní reformu, kterou požaduje M5S a která má snížit počet zákonodárců obou komor z 950 na 605.