Neuvěřitelný rozsudek: Na mobil natočila úchyla, musí mu zaplatit milion korun

Zhruba hodinová cesta vlakem z Paříže do Poitiers byla pro Natašu Brasovou černou můrou. Muž sedící naproti ní na ni nejprve dlouho hleděl, poté si před ní začal "dělat dobře".

Sedmatřicetiletá žena byla z jeho obscénního chování v šoku. "Nevěděla jsem, co mám dělat. Když jsem se chtěla vzdálit na toaletu, pronásledoval mě a trval na tom, abych ho při tom natáčela. Tak jsem to udělala, byl to můj způsob obrany," popsala pro média.

Následně žena video zveřejnila na sociální síti, čímž chtěla ostatní varovat před deviantem. Francouzské úřady ale vyhodnotily toto jednání jako zásah do práv onoho muže.

Hlavnímu aktérovi totiž žena nepřekryla obličej a jeho identita tak byla snadno odhalitelná. Navíc neměla jeho souhlas ke zveřejnění videa. "Jen jsem chtěla ukázat, co všechno vás může potkat, když cestujete vlakem," brání se žena.

To ale soud nezajímalo. Rozhodl, že muži bude muset zaplatit odškodné ve výši 45 000 eur (více než milion korun) za porušení jeho soukromí. Sám muž měl údajně dostat pokutu "jen" 14 500 eur.