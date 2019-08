Boris Johnson řádí. Odpůrce brexitu obvinil ze "strašlivé kolaborace s Bruselem"

Vlivné zákonodárce, kteří předtím prohlásili, že se budou snažit zabránit jakémukoli pokusu Downing Street obejít v otázce brexitu parlament, podle agentury Reuters kritizoval za "strašlivou kolaboraci" s Bruselem.

"My potřebujeme, aby naši evropští přátelé přistoupili na kompromis. Čím víc si ale budou myslet, že je tu šance, aby (britský) parlament brexit zablokoval, tím víc budou lpět na svých pozicích," uvedl Johnson na facebooku během jedné diskuse. Slovo "kolaborace" má přitom negativní historický podtext, za kolaboranty jsou označováni lidé, kteří za druhé světové války spolupracovali s nacisty.

We are going to restore trust in our democracy and come out of the EU on October 31st #LeaveOct31