Greta míří přes Atlantik. Aktivistka Thunbergová cestuje na jachtě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová dnes vyplula na závodní jachtě z Británie do Ameriky, kde se v New Yorku zúčastní summitu OSN. Provázena větrem a zataženou oblohou vyrazila dvacetimetrová loď na plavbu, která by měla trvat dva týdny. Plavidlo pohání energie z obnovitelných zdrojů a podle Thunbergové za sebou nezanechává žádnou uhlíkovou stopu. Video a snímek ze začátku cesty zveřejnila na svém twitteru.