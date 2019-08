Loď Open Arms se 147 migranty hledá přístav, roste napětí

Na palubě Open Arms podle serveru eldiario.es roste napětí, protože většina převážených migrantů je na moři už dva týdny. Někteří z nich dokonce tento týden drželi protestní hladovku, řekl médiím šéf Proactiva Open Arms Óscar Camps. Posádka se také obávala zhoršení počasí. Předpověď pro oblast kolem Lampedusy hrozila pro dnešní večer bouřkami provázenými až dvoumetrovými vlnami.

"Evropo, nikdo tě nezbaví hanby, žes nechala 147 lidí po 13 dní na moři, kam se má jezdit na dovolenou. Nezapomeň, že je tu přes 500 trosečníků, kteří se nemají kde vylodit a dnes přijde bouře," napsali dnes na twitteru zástupci organizace Proactiva Open Arms. Připomněli tak, že na moři mezi Libyí, Maltou a ostrovem Lampedusa čeká na otevření přístavu další humanitární loď Ocean Viking, na jejíž palubě je 356 afrických migrantů, včetně sedmi desítek nezletilých.

Plavidlo španělské skupiny ale nyní podle Campse zamíří k Lampeduse v reakci na verdikt správního soudu v Římě, který uznal její stížnost vůči postoji italských úřadů. Rozhodl, že loď by měla dostat povolení vplout do italských vod a také okamžitou pomoc kvůli "nejpotřebnějším ze zachráněných osob". Podle Reuters ale verdikt neuvádí, zda by jí mělo být umožněno zakotvit či vylodit migranty.

"Je to další krok kupředu. Možná se budeme moci vylodit dříve, než jsme očekávali," komentoval vývoj Camps. Italský ministr vnitra Matteo Salvini ale zopakoval, že se bude snažit zakotvení zabránit. Ministerstvo vnitra pak v prohlášení obvinilo posádku Open Arms z toho, že v libyjských a maltský vodách bránila jiným záchranným operacím a "systematicky shromažďovala lidi s politickým cílem dopravit je do Itálie".

Itálie i Malta začaly uzavírat své přístavy lodím nevládních organizací loni po předchozích velkých migračních vlnách a kvůli neschopnosti EU migrační krizi systematicky řešit. Vylodit nechávají tyto dvě země pouze osoby se zdravotními potížemi či těhotné ženy; naposledy dnes v noci odvezla italská pobřežní stráž na Lampedusu devítiměsíční dítě se zdravotními problémy a jeho dvojče a rodiče. Italské a maltské přístavy se pro lodě s migranty otevírají zpravidla až poté, co země EU slíbí převzetí těchto běženců.

Posádka plavidla Open Arms nalodila migranty při několika záchranných operacích z vratkých či potápějících se člunů u Libye, první skupinu už 1. srpna. Když nedostala povolení zakotvit v italském či maltském přístavu, požádala 7. srpna oficiálně vlády Španělska, Německa a Francie, aby požádaly Brusel o řešení situace. Evropská komise podle deníku El País nemůže zahájit jednání o převzetí migrantů, pokud ji o to nepožádá oficiálně některá členská země. To zatím žádná neudělala.