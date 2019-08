Jeremy Corbyn chce svrhnout Johnsona, politikům rozeslal řízný dopis

Premiér Johnson slíbil, že Británii z EU vyvede 31. října - ať už na základě dohody s Bruselem, či bez ní.

Corbyn ve středu poslal šéfům opozičních stran a trojici odpůrců brexitu bez dohody z řad konzervativců dopis, v němž píše, že "přísně časově omezená dočasná vláda" by odložila odchod Británie z Evropské unie a vyhlásila nové volby. "Naší prioritou by měla být spolupráce v parlamentu s cílem zabránit velmi škodlivému brexitu bez dohody," vyzývá je Corbyn.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk