Záhadná otrava v Chorvatsku: Jeden turista zemřel, další bojují o život

Pět turistů z Itálie skončilo v jedné z chorvatských nemocnic poté, co se otrávili neznámou látkou. Další Ital zemřel. Ještě v úterý inspektoři prověřili restauraci ve Hvaru, kde skupina cizinců večeřela. Zjišťovali, jestli problém nebyl s mušlemi, které Italové jedli. Podle manažera ale nenašli nic závadného, jídlo jako zdroj otravy vyloučili a restaurace byla v úterý opět otevřená.

Pravděpodobným viníkem hromadné otravy, kterou už vyšetřuje policie, je zřejmě oxid uhelnatý. Italové se podle všeho otrávili na palubě lodi, na které z Hvaru pluli.

Sedmapadesátiletý Eugenio Vinci, manažer řetězce supermarketů, na lodi zemřel, dalších pět lidí skončilo v nemocnici – šlo o manželku mrtvého, dvě malé děti, Vinciho kamaráda, bývalého italského senátora Bruna Mancusa, a jeho manželku.

Mancuso pro deník Vecernji List přímo z nemocnice uvedl, že všichni, kteří se otrávili, spali na lodi na pravoboku. „Řekl bych, že se do ventilace dostaly výpary z motorů, asi to byla porucha. Myslím si, že jídlem to nebylo, protože děti, které na tom byly nejhůř, večeřely V restauraci nás bylo šest, čtyři mají symptomy, další dva jsou v pořádku," popsal situaci.

„Dostali jsme se na loď půl hodiny po půlnoci a šli jsme do kajuty spát. Krátce na to mi se mi udělalo hodně špatně. Nějak jsem se dostal do koupelny a tam jsem zvracel. Mojí ženě se udělalo špatně ve stejnou chvíli, ale nějak se nám podařilo uklidnit se a jít spát. Tvrdě jsme usnuli,“ popisuje italský turista. To, že se něco stalo, zjistili až ráno.

Jeho přítel Eugenio Vinci zemřel přímo na palubě. „Zemřel asi ve tři ráno. Nebylo to ale na následky otravy, ztratil vědomí, spadl a praštil se do hlavy o vanu," vysvětloval Mancuso, původním povoláním lékař.

Otrávení turisté byli do nemocnice ve Splitu přepraveni vrtulníkem z přístavu ve Hvaru, všichni v tu dobu už byli ve vážném stavu. Nemocnice odmítla vzhledem k vědu odmítnout informace o zdravotnímu stavu otrávených dětí ve věku 5 a 14 let. Podle deníku Dnevnik.hr děti stále bojují o život.

Teorii o tom, že za otravu mohou výpary z jachty Atlantia, podporuje i fakt, že zdravotníci museli ve středu v přístavu opět zasahovat Dvěma policistům, kteří se na podílejí vyšetřování, se udělalo špatně. Jejich stav však nebyl vážný, po ošetření mohli oba odejít.