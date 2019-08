Loď Open Arms vplula do italských vod. Veze 147 uprchlíků, hledá přístav

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Loď španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms se 147 migranty z Afriky, která od 1. srpna čekala u ostrova Lampedusa, vplula do italských vod. Učinila tak poté, co ve středu italský soud zrušil zákaz vstupu do italských vod pro lodě nevládních organizací s migranty.