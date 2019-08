Návrh Corbyna, aby parlamentní opozice a rebelující konzervativci vyslovili nedůvěru kabinetu Borise Johnsona a zabránili tak britskému odchodu z EU bez dohody, odmítla ve čtvrtek vůdkyně liberálních demokratů Jo Swinsonová. Podle listu The Guardian ji poté vyzvala ke změně postoje řada opozičních politiků. Swinsonová uvedla, že s ním bude jednat.

Liberální politička nejprve označila za "nesmysl" variantu, aby možnou přechodnou vládu vedl právě Corbyn, který podle ní rozděluje národ. Její prounijní strana má sice v Dolní sněmovně pouze 14 mandátů z 650, avšak při očekávaném těsném hlasování o případném Johnsonově svržení a vzniku nové vlády mohou být hlasy liberálů klíčové.

Labouristická poslankyně Angela Raynerová označila postoj Swinsonové za "dětinský" a poslankyně zelených Caroline Lucasová i předsedkyně Skotské národní strany Nicola Sturgeonová ji vyzvaly k přehodnocení názoru.

"Návrh Jeremyho Corbyna není jedinou možnou variantou, vzhledem k okolnostem by ale v tuto chvíli nemělo být vyloučeno nic," adresovala Sturgeonová twitterovou výzvu Swinsonové; osobně na ni apelovala i Lucasová.

To be clear - @theSNP remains willing to work across party lines and explore all options to stop a no deal Brexit. Jeremy Corbyn’s suggestion is not the only possible option - but given the circumstances, nothing should be ruled out at this stage. @joswinson should rethink. https://t.co/n7npDMo0bu