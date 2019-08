Íránský tanker Grace 1 má opustit Gibraltar už dnes, USA pohrozily

Soud ve čtvrtek rozhodl propustit tanker, zadržovaný u Gibraltaru od 4. července, bez ohledu na žádost loď zdržet, kterou na poslední chvíli vznesly Spojené státy. Tanker byl zadržen kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie, což sankce Evropské unie zakazují. Podle britských úřadů se Írán zavázal, že tanker do Sýrie nepopluje.

Agentura Reuters informovala, že šéf gibraltarské vlády Picardo se rozhodl plavidlo propustit, protože se Teherán písemně zaručil, že tanker náklad 2,1 milionu barelů ropy nevyloží v Sýrii.

Mluvčí íránského ministra zahraničí dnes ale podle íránské agentury Tasním prohlásil, že Írán nedal žádnou záruku, že tanker do Sýrie nepopluje.

"Může odplout, jakmile skončí přípravy na vyplutí lodě takové velikosti, ať už popluje kamkoli. Může to být dnes, může to být zítra (v sobotu)," řekl Picardo. Na dotaz, jak se Gibraltar postaví k žádosti Spojených států Picardo odpověděl, že rozhodnutí je věcí nezávislých úřadů a že o záležitosti může znovu rozhodovat nejvyšší soud. "Určitě se to může vrátit před soud," připustil Picardo.

Žádost o další zadržení lodě vzneslo americké ministerstvo spravedlnosti a ve čtvrtek nebylo jasné, oč se tento požadavek opírá. Ministerstvo zahraničí USA tvrdí, že tanker pomáhá íránským revolučním gardám, které jsou na americkém seznamu teroristických organizací. Ministr zahraničí Mike Pompeo přes twitter vzkázal všem, kteří by se v rámci posádky nalodili na tanker napojený na revoluční gardy, že ohrožují svůj nárok na případný vstup do USA.

A message to all mariners – if you crew an IRGC or other FTO-affiliated ship, you jeopardize future entry to the U.S. #NotWorthIt https://t.co/v4bqu5SGSu