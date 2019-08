Německo čeká průlomový verdikt: Bude muset chlapecký sbor přijmout dívku? Začal soud

Matka usilovala o přijetí devítileté dcery do pěveckého sboru, který už stovky let sestává výlučně z chlapců. Státní a katedrální sbor odmítl dívku přijmout s odůvodněním, že jí chybějí základy pro pěveckou výchovu. Byla by prý přijata, kdyby její hlas odpovídal potřebám chlapeckého sboru.

Podle žalující strany ale sbor odmítnutím dívky nedostál požadavku rovné účasti na činnostech podporovaných státem. Omezení přístupu do sboru na chlapce údajně nepřijatelně diskriminuje opačné pohlaví.

Devítiletá dívka podle DPA předtím zpívala v dětském sboru berlínské Komické opery a v katedrální pěvecké škole ve Frankfurtu nad Mohanem.

Státní a katedrální sbor, jehož "domovskou scénou" je Berlínský dóm, patří mezi nejrenomovanější chlapecké sbory v Německu a je považován za nejstarší hudební instituci Berlína. Jeho počátky sahají až do druhé poloviny 15. století. V minulosti ho vedl například skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sbor se sám označuje jako chlapecký a nabízí mimo jiné bezplatné hudební vzdělání chlapcům od pěti let. V současnosti v něm působí 250 chlapců a 75 mladých mužů.