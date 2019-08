Francouzi ukradli z pláže na Sardinii 40 kilogramů písku. Hrozí jim až 6 let vězení

Výletníci stanou před soudem kvůli krádeži s přitěžující okolností, neboť písek je věcí určenou k veřejnému užívání. Hrozí jim jeden až šest let vězení, informoval deník La Repubblica.

Bílý písek ve 14 plastových lahvích policisté našli v kufru sportovně-užitkového vozu, s nímž se dvojice chystala nalodit v přístavu Porto Torre na severozápadě Sardinie na trajekt do jihofrancouzského města Toulon.

Dvojice Francouzů se hájí tím, že nevěděli, že se dopouštějí něčeho nezákonného, a že si pouze chtěli domů přivést suvenýr ze Sardinie.

Server The Local minulý týden informoval, že na Smaragdové pobřeží na severovýchodě Sardinie byly vráceny tuny písku, oblázky a škeble nalezené v zavazadlech turistů. Za posledních deset let bylo na ostrově výletníkům zabaveno kolem deseti tun písku. Za pašování písku lze podle The Local dostat pokutu od 500 do 3000 eur (asi 12.900 až 77.200 korun). O tvrdších trestech - jako v případě francouzské dvojice - se server nezmínil.