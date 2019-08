Zfetovaní agresivní migranti spí na ulicích. Úřady jsou bezradné

Od roku 2015 přijelo do Katalánska celkem 7 248 adolescentů bez doprovodu. Od ledna do června tohoto roku to bylo 1 129 osob. Z nich 4 203 mladých lidí (501 v Barceloně) je pod ochranou regionální katalánské vlády, Generalitat, která je začlenila do protekčního systému sociálních služeb.

Zbytek však je mimo tento systém. Většinou je lze nalézt na ulicích. Ač jich celkově není mnoho, jejich přítomnost představuje pro Katalánsko, zvláště pak pro Barcelonu, problém.

Místní agentury přiznávají, že si s nimi nevědí příliš rady. Jedná se o lidi, kteří vyjadřují „odpor vůči systému“ a kteří, když je jim poskytnut přístřešek, z něj prchají. Podle odpovědných úřadů mnozí z nich si tyto návyky osvojili už ve své domovské zemi, kde též žili na ulici. Nepomáhá ani to, že měli od své cesty do Evropy jiné představy a jsou nyní frustrovaní.

Od roku 2017 regionální vláda vytvořila 3 000 míst ve 250 centrech pro zvládnutí těchto případů. Podle expertů je však problém, že tyto centra jsou zaměřena na ty, kterým je méně než 18. Ti starší nejsou zahrnuti do protekčního systému a je tedy mnohem větší riziko, že skončí na ulici, kde se budou dopouštět trestné činnosti.

„Přežívají prodejem drog, krádeží mobilních telefonů nebo dokonce prostitucí," poukazuje farář Peio Sánchez z kostela Santa Anna v centrální čtvrti Ciutat Vella v Barceloně, který pomáhá bezdomovcům. Sánchez říká, že někteří mladí lidé přicházejí do kostela s těžkými duševními problémy a závislostmi na omamných látkách. Podotýká též, že mnozí z nich jsou velmi agresivní.

Dle regionální policie bývají tito mladí na ulici často součástí katalánských gangů. Ačkoliv nejsou zodpovědní za většinu zločinů v Barceloně, jejich příchod může částečně vysvětlit zvýšení počtu zločinů v městě za minulý rok – v roce 2018 došlo ke zvýšení kriminality o 17%. Podle analýzy katalánské policie 18% migrantů, kteří přišli od roku 2016 do Katalánska, spáchalo nějaký druh trestné činnosti. Tyto údaje zahrnují nezletilé a také mladé dospělé, kteří jsou mimo systém.

12% z nich se dopustilo závažnějších trestných činů jako jsou násilné krádeže a loupeže. Zbývajících 6% se podílelo na menších trestných činech, jako je vandalismus nebo krádež peněz a věcí v hodnotě menší než 400 eur. Podle policie je katalánské gangy používají jako levnou „pracovní sílu“ pro krádeže luxusních hodinek, mobilních telefonů či prodej drog. Podle policie je problém, že gangy se neobtěžují je učit, jak správně krást, a proto tito migranti často sahají k násilí.

El Pais upozorňuje, že tyto kriminální aktivity vedou v místech, kde jsou přístřešky migrantů, k sociálnímu napětí. Generalitat varuje, že toho mohou využít krajně pravicové skupiny k vyvolání potyček a násilností proti migrantů. Nedávno už takový útok proběhl na centrum v El Masnou, při kterém byli čtyři mladí migranti zraněni.

Španělsko se po zpřísnění migrační politiky v Itálii a vzhledem k poměrně vstřícnému postoji španělské vlády stalo hlavním místem, kam migranti cestují. Od ledna do začátku července připlulo do Španělska z Afriky už na 11 000 migrantů. 203 lidí během cesty utonulo, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).