Británie sebrala občanství islamistovi Džihádistovi Jackovi

Lettse v Sýrii v květnu 2017 chytily kurdské milice YPG při pokusu o útěk do Turecka a v současnosti je tento 24letý muž držen ve vězení na severu Sýrie. Britská média uvádějí, že odebrání britského občanství Džihádistovi Jackovi bylo jedním z posledních kroků kabinetu bývalé premiérky Theresy Mayové, která ve funkci skončila před několika týdny.

"Tato pravomoc je jedním ze způsobů, jak se můžeme bránit teroristické hrozbě ... a jak chránit naši zemi," cituje list Mail on Sunday mluvčího ministerstva vnitra.

Letts, který v minulosti trpěl obsedantně kompulzivní poruchou a Tourettovým syndromem, v 16 letech konvertoval k islámu a dostal se do styku se zradikalizovanými muslimy. Už dříve uvedl, že v květnu 2014 odletěl do Kuvajtu a odtamtud v září téhož roku do Sýrie. Tvrdil o sobě, že není členem Islámského státu, ale že věří v islámské právo šaría. V Iráku se oženil.

Letts v rozhovoru s BBC loni v říjnu připustil, že svého času byl připraven podniknout sebevražedný útok. "Ne pomocí vesty (s výbušninami). Chtěl jsem to udělat s autem. Řekl jsem, že pokud bude příležitost, udělám to," uvedl. Přiznal také, že si uvědomuje, že je nepřítelem Británie a že udělal velkou chybu. V jiném rozhovoru řekl, že se cítí být Britem a že by se do Británie chtěl vrátit. "Neříkám, že jsem nevinný, nejsem nevinný. Zasloužím si, co přijde. Ale chci, aby to bylo přiměřené, ne zmatený a nahodilý trest v Sýrii," vysvětlil letos v interview s televizí ITV.

Rodiče Džihádisty Jacka byli souzeni za financování terorismu kvůli tomu, že se synovi snažili několikrát poslat peníze. Letos v červnu jim soud za to udělil 15měsíční trest vězení s roční podmínkou.

Letos v únoru o britské občanství přišla Shamima Begumová, která v roce 2015 se dvěma dalšími dívkami utekla z domova v Londýně, aby se přes Turecko vydala k Islámskému státu. Rozhodnutí britských úřadů vyšlo najevo v době, kdy tato 19letá žena v uprchlickém táboře očekávala narození svého třetího potomka. Chlapeček stejně jako dvě dříve narozené děti zemřel. Britské úřady tehdy tvrdily, že je možné Begumové odebrat občanství vzhledem k tomu, že je i občankou Bangladéše. To však bangladéšská vláda popřela.

Z Británie odešlo v minulosti k bojovníkům IS na Blízkém východě asi 900 extremistů. Z nich 200 zřejmě přišlo o život a dalších 360 se vrátilo do vlasti.