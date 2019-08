Evropu zaplavila staronová droga. Je legální, úřadům jde na nervy

Na této vlně popularity rajského plynu se veze i Mathieu Hölzken. Svůj podnik označuje za "první opravdový obchod s rajským plynem v Nizozemsku". Leží v městečku na Venray u hranic s Německem. Tam tento 48letý muž obchoduje s krátkým opojením z balónku. Celé to stojí pět eur (asi 129 korun). Hölzkenovi zákazníci si chvíli opojení mohou užít na starých sedačkách z kina, ze stěn na nimi se chechtá logo firmy: smajlík, který se směje tak, až mu tečou slzy z očí. Starosta Venray Hans Gilissen však důvody ke smíchu nemá: "Nic moc proti tomu nenaděláme, můžeme jen varovat, že to s sebou přináší rizika," říká.

V Nizozemsku spotřeba oxidu dusného dramaticky stoupla a její stopy jsou vidět na parkovištích, v parcích i na ulicích - všude se povalují prázdné šlehačkové bombičky nebo balónky. Odborníci z Národního centra pro otravy v Utrechtu upozorňují, že otrav rajským plynem výrazně přibývá. Zatímco za celý rok 2015 zaznamenali 13 případů, jen za letošní první pololetí to bylo už 67 otrávených lidí. Omdlívali, trpěli nevolnostmi nebo byli ochromení.

Podle nizozemské zprávy o závislostech každý pátý člověk mezi 20 a 24 lety někdy inhaloval rajský plyn. I ve skupině osob do 35 let se tato látka stává stále oblíbenější drogou užívanou na večírcích. Stále více měst požaduje její zákaz a ministerstvo zdravotnictví zkoumá, jak by její prodej šel regulovat.

Oxid dusný se dá od roku 2016 legálně koupit a nachází se třeba v bombičkách pro šlehačkové láhve. V důsledku rozsudku Soudního dvora EU se už na něj nevztahuje zákon o lécích. Když ho lidé inhalují ze zmíněných bombiček nebo balónků, zažijí krátký pocit opojení, který trvá od 30 vteřin do maximálně několika minut. Jeho uživatelé tvrdí, že mají zesílené smyslové vnímání a pociťují svědění po celém těle. Někteří se bezdůvodně chichotají nebo mluví směšně vysokým hlasem.

Při "průměrné konzumaci" pěti až deseti dávek měsíčně není podle nizozemských úřadů tato droga nijak významně nebezpečná. Ale v kombinaci s alkoholem nebo s jinými drogami nebo při nadměrné spotřebě může rajský plyn způsobovat trvalé změny v centrálním nervovém systému člověka. A stále častěji se v Nizozemsku objevují případy, kdy uživatelé po delší dobu inhalují až 50 kartuší za den.

Šlehačkové bombičky se prodávají na internetu nebo v supermarketech. Dostane se tak k nim každý a není to nijak drahé. A prodejních míst rychle přibývá. V Amsterodamu je nekorunovaným králem obchodu s rajským plynem Deniz Üresin. Po večerech a nocích ho jeho kurýři na deseti kolech rozvážejí zákazníkům po hospodách. "Vydělávám fakt skvěle," pochvaluje si Üresin. Kurýři rajský plyn prodávají v balóncích a zákazníci ho vdechují přímo na ulici. Pětadvacetiletý podnikatel jim dává radu zdarma: "Lépe je inhalovat vsedě, jinak hrozí, že člověk upadne."

Městským úřadům v Amsterodamu jde rajský plyn na nervy. Obyvatelé i podnikatelé si stěžují na hluk, skupiny halekajících mladých lidí, odpadky na ulicích. I jiná města by byla pro jeho zákaz. Některá z nich alespoň zakázala prodej rajského plynu při veřejných akcích.