Ostrov Gran Canaria pohlcují plameny. 8000 evakuovaných, hašení je sebevražda

Podle něj boj s plameny ztěžuje nepřístupný horský terén v národním parku, kde je jeho hlavní ohnisko, v některých místech je podle Grilla nyní požár "zcela mimo možnost dostat ho pod kontrolu". Do boje s ohněm je nasazeno na 700 lidí a 16 letadel.

Podle předsedy regionální vlády Kanárských ostrovů Ángela Víctora Torrese jde o požár nebývalý. Pod kontrolu se ho podle něj zřejmě nepodaří dostat ještě tři dny, řekl v noci na dnešek novinářům Torres. "Ekologickým škodám už se vyhnout nedá, nyní je důležité zachránit lidi," dodal. Od soboty bylo evakuováno na 8000 lidí z desítky obcí.

Meanwhile #GranCanaria is on fire. I was lucky enough to see the beauty of the forest there. Now everything is gone. And worst, it was intended. I hope the responsible burns one day. #sad pic.twitter.com/Ashhy1plpf