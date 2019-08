Ukončení volného pohybu občanů unijních států je dlouhodobou vládní politikou. Kabinet premiérky Theresy Mayové, kterou na konci července vystřídal v úřadě Boris Johnson, však plánoval přechodná opatření i v případě brexitu bez dohody. Ta měla trvat do prosince 2020 a zachovat některá stávající pravidla, připomněl server Politico.

Podle listu Mail on Sunday ale ministryně vnitra Priti Patelová zadala úředníkům, aby našli způsob, jak ukončit volný pohyb osob už za osm týdnů. Do brexitu zbývá 73 dní. Server Independent píše, že Patelová, která je zastánkyní rázné odluky země od EU, usiluje o ukončení volného pohybu, ačkoli není připraven žádný náhradní systém. Pro prosazení svého záměru chce obejít parlament, který by se proti tomu patrně postavil.

The UK Govt is hell bent on ending Freedom of Movement on Oct 31st. Not thorough Parliament but via secondary legislation.



Without protecting the rights of EU citizens in the UK first.



This is reckless & opens the door to widespread discrimination. https://t.co/Ec3ba0UHsn