Princ Andrew byl natočen v Epsteinově domě, královský palác se ohradil

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Buckinghamský palác dnes v prohlášení označil za odporné naznačování, že by princ Andrew mohl mít cokoli společného se sexuálním zneužíváním mladých dívek, z nějž byl obviněn americký finančník Jeffrey Epstein. Stalo se tak poté, co se objevilo několik let staré video, na němž je syn britské královny Alžběty II. v Epsteinově domě.