Kde vylodit uprchlíky? Posádka Open Arms dostala novou nabídku, opět odmítla

Podle posádky je situace migrantů na lodi kritická a cesta do Španělska příliš dlouhá.

"Rozumím tomu, že jejich situace je kritická kvůli nejistotě, kdy se dostanou na pevninu, ale když už jim nabídneme pomoc a bezpečný přístav, měli by být migranti už klidní," řekla dnes španělská vicepremiérka Carmen Calvová místním médiím.

VIDEO: Migrants aboard a rescue boat off the Italian island of Lampedusa jump into the sea in a frantic bid to reach shore. Tempers are fraying as Italy's hard-line interior minister refuses to let the Open Arms boat dock. Read more here: https://t.co/0LdHJSCJek pic.twitter.com/6ieJNKD9rg