Další děti džihádistů IS míří do Evropy. Poprvé je převzalo Německo

"Poloautonomní (kurdská) správa předala čtyři děti německé vládní delegaci," řekl Kaít na tiskové konferenci na hranici.

Tři z předaných dětí jsou sirotci a sourozenci, čtvrté - šestiměsíční holčička - je dítětem stále žijící matky a stav dítěte je kritický. Ve skupině byly tři dívky a jeden chlapec, všichni ve věku do deseti let. matka nemocné holčičky souhlasila s převezením nemocné dcery a sama zůstala v uprchlickém táboře s dalšími svými dětmi.

Mluvčí německého ministerstva zahraniční agentuře AFP sdělil, že skupina už odjela ze Sýrie. Na hranici na děti čekali zástupci německého konzulátu z Irbílu, který je střediskem iráckého Kurdistánu. V Německu budou děti předány příbuzným, kteří už tam žijí.

Islámský stát byl v Iráku poražen v prosinci 2017, v Sýrii letos v březnu. Na severu Sýrie je tábor, v němž jsou příbuzní bojovníků IS. Podle agentury AP jde o 70.000 žen a dětí, mezi nimiž je 12.000 cizinců. Agentura AFP píše, že jsou až ze čtyř desítek zemí a je mezi nimi 4000 žen a 8000 dětí. Tábor leží na území syrských Kurdů, kteří žádají státy, k nimž tito lidé patří, aby si je převzaly.

Zejména západní země ale odmítají vzít na své území lidi spojené s teroristickým IS. Pokud s převzetím souhlasí, pak jen po malých skupinách. V červnu bylo do Bruselu převezeno šest osiřelých potomků belgických členů IS, což byla v případě Belgie vůbec první akce tohoto druhu. Předtím souhlasila Francie s převzetím 12 dětí, z nichž deset byli sirotci. Už v březnu Francie přijala pět sirotků po francouzských členech IS.

Země jako Uzbekistán, Kazachstán nebo Kosovo v minulosti přijaly několik desítek svých občanů.

Situaci v uprchlickém táboře na severu Sýrie pravidelně kritizují nevládní organizace. Mezinárodní výbor Červeného kříže v červenci tamní situaci označil za apokalyptickou a žádal, aby země přijaly ženy a děti zajatých nebo mrtvých radikálů.