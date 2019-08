Uprchlíci berou Lampedusu útokem, dopluli na třech člunech

Dnes přivezla na Lampedusu italská pobřežní stráž 37 migrantů, které zachránila v moři, píše La Repubblica. V noci na dnešek doplulo na ostrov v dřevěném člunu 16 Tunisanů a jen několik hodin před nimi v neděli nalodila italská pobřežní stráž 57 běženců u italského ostrůvku Lampione, který leží blízko Lampedusy. Podle agentury ANSA je většina z nich, možná všichni, tuniské národnosti. Tuniské pobřeží leží asi 100 kilometrů od Lampedusy, libyjské břehy jsou dvakrát tak daleko.

Ani ne kilometr od pobřeží Lampedusy přitom od minulého týdne čeká se zachráněnými migranty z Afriky španělská loď Open Arms, která nesmí do italského přístavu.

zdroj: YouTube

Do italských vod vplula díky povolení oblastního soudu, který předběžným opatřením zrušil dekret italského ministra vnitra Mattea Salviniho zakazující této lodi vstup do italských vod. Soud to zdůvodnil naléhavou situací migrantů na palubě a rovněž uvedl, že jim má být poskytnuta pomoc. Verdikt ale výslovně nezmínil otevření přístavu.

Salvini po nástupu do úřadu loni na jaře prosadil přísné protiimigrační zákony a uzavírá přístavy lodím nevládních organizací, které obviňuje z napomáhání pašerákům lidí. To nevládní organizace odmítají s tím, že zachraňují životy lidí, kteří prchají před ozbrojenými konflikty a bídou ve vlasti.

Mezi Lampedusou a Maltou čeká také loď Ocean Viking, kterou provozují organizace Lékaři bez hranic (MSF) a SOS Méditerranée. Na palubě má 356 afrických migrantů, které posádka nalodila u Libye mezi 9. a 12. srpnem. Jsou mezi nimi čtyři ženy a stovka nezletilých, většina ve věku 15 až 18 let. Ani Malta od loňska nepouští do přístavů lodě nevládních organizací s migranty, dokud nemá příslib od ostatní zemí EU, že běžence převezmou.