Johnson chce, aby Tusk z brexitové dohody odstranil pojistku

Johnson Britům slíbil, že Spojené království z Evropské unie vyvede 31. října, ať už se podaří s Bruselem dosáhnout dohody či nikoliv. Za hlavní překážku uzavření dohody britský premiér dlouhodobě označuje takzvanou irskou pojistku, kterou obsahuje dokument dojednaný jeho předchůdkyní Theresou Mayovou. Pojistka má zabránit po brexitu hraničním kontrolám mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království.

V dopise Tuskovi Johnson dnes opět označil irskou pojistku za nedemokratické opatření, které není v souladu se suverenitou Spojeného království. Předsedu Evropské rady vyzval, aby evropská sedmadvacítka konečně uznala, že pojistka nemůže být součástí brexitové dohody. Podle Johnsona je mimo jiné stále jasnější, že toto preventivní opatření ohrožuje Velkopáteční dohodu, která v 90. letech ukončila sektářské násilí v Severním Irsku.

"Spojené království a Evropská unie se již shodly, že 'alternativní ujednání' by mohla být součástí řešení. Proto navrhuji, aby byla pojistka nahrazena závazkem, že taková ujednání uvedeme v platnost - bude-li to možné - před koncem přechodného období a to jako součást budoucích vztahů," napsal Johnson Tuskovi.

O takzvaných "alternativních ujednáních" se mezi Londýnem a Bruselem hovořilo již v minulosti. Měla by být právně závazná, jejich konkrétní podoba ale známa není.

Johnson dnes už vyzval Francii a Německo, které tento týden navštíví, aby v otázce brexitu přistoupily na kompromis. Více než hodinu dnes podle agentury Reuters o plánovaném odchodu Británie z EU hovořil také s irským premiérem Leem Varadkarem. S ním se domluvil, že se na počátku září sejdou v Dublinu. Úřad britského premiéra dnes navíc informoval, že si Johnson telefonoval také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého informoval mimo jiné o vývoji jednání kolem brexitu.

V neděli způsobil v Británii poprask únik důvěrné vládní analýzy o dopadech brexitu bez dohody, který by podle dokumentu mimo jiné způsobil nedostatek paliva, potravin a léků. Vláda sice tvrdila, že analýza není aktuální, zdroj z kabinetu ale reportérovi serveru Business Insider sdělil, že zpráva byla za Johnsona aktualizována.