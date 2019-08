Johnson v pondělí napsal dopis předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Johnson píše, že dosažení brexitové dohody s EU považuje za nejvyšší prioritu své vlády. Spornou irskou pojistku, která má zajistit hladký režim na hranici mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem, označil za nedemokratické opatření. Podle něj toto ustanovení ohrožuje Velkopáteční dohodu, která v 90. letech ukončila sektářské násilí v Severním Irsku.

"Nahradit irskou pojistku něčím, co ještě ani nebylo definováno, znamená, že by zmizely záruky, které měla poskytovat," řekl serveru Politico jeden francouzský diplomat. Podle jiného unijního diplomata je z dopisu zjevné, že "to poslední, co britská vláda chce, je znovu jednat".

"Odmítáme tvrzení, že irská pojistka by mohla ohrozit Velkopáteční dohodu," řekl FT vysoce postavený činitel irské vlády. "Hlavním účelem (pojistky) je přece zachovat status quo zajištěním volného pohybu a zamezením vzniku tvrdé hranice na ostrově. A to je i základem Velkopáteční dohody," dodal. Johnsonův dopis podle něj ani neupřesňuje, co by mělo být oněmi alternativními ujednáními.

Brexitovou dohodu, kterou vyjednala Johnsonova předchůdkyně v úřadu Theresa Mayová, podle bruselského zdroje citovaného deníkem The Guardian není možné znovu otevřít. Pro sedmadvacítku je irská pojistka klíčová, dodal zdroj.

Deník The Times cituje unijního diplomata, podle nějž Londýn za tři roky nepřišel ani s náznakem nějakého životaschopného řešení, jak se vyhnout klasické hranici mezi Irskem a Severním Irskem. "A ten (Johnsonův) dopis na tom nic nemění," dodal.

Johnson se ve středu chystá do Berlína za německou kancléřkou Angelou Merkelovou, ve čtvrtek zamíří do Paříže za prezidentem Emmanuelem Macronem. Británie má blok opustit 31. října a podle Johnsona se tak v případě nutnosti stane i bez dohody s EU.