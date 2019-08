"Nejdůležitější roli při šíření nákazy hraje divočák. Stále je to lokalizováno v infekční oblasti, zatím to nepřeskočilo dál," řekl Bíreš. Dodal, že slovenští veterináři mají obavy z přenosu nákazy z Maďarska, kde byly v příhraničních oblastech se Slovenskem minulý týden hlášeny nové případy afrického moru prasat.

Africký mor na Slovensku zatím nezasáhl velké průmyslové chovy vepřů, které se nacházejí hlavně na jihu Slovenska. Stavy prasat v polovině srpna v zemi dosáhly zhruba 534.000 kusů, což je jenom asi třetina počtu z roku 2002.

Slovensko je v produkci vepřového masa soběstačné z necelých 40 procent. Celkově dováží zhruba 170.000 tun vepřového masa ročně, ceny vepřového na slovenském trhu závisejí na vývoji cen na německé burze.

Slovenská státní veterinární správa minulý týden nařídila myslivcům, aby se pustili do intenzivního lovu divočáků. Šéf Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) Emil Macho uvedl, že mnoho divočáků se zdržuje v porostech kukuřice, jejíž sklizeň začne zanedlouho. "To si vyžádá intenzivní lov divočáků, aby nedošlo k rozšíření afrického moru prasat do velkých chovů," řekl Macho. Zavlečení afrického moru prasat do velkých chovů by podle SPPK znamenalo pro slovenských chov vepřů katastrofu.

Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Nakažená zvířata se neléčí, musejí se usmrtit, vakcína neexistuje. Pro lidi není virus této nemoci nebezpečný. V České republice se africký mor prasat poprvé objevil v roce 2017. Letos v březnu Evropská komise informovala, že nemoc se v Česku podařilo vymýtit.