Poslední šance na brexit s dohodou padla? Tusk pohřbil Johnsonův návrh

Irská pojistka v dosavadní podobě je podle Tuska zárukou, že nevznikne klasicky kontrolovaná hranice mezi britským Severním Irskem a Irskem, dokud se nenajde jiná alternativa. Ti, kteří jsou proti pojistce a nepřicházejí s jiným životaschopným řešením, podle něj ve skutečnosti navrhují znovuzavedení hranice. "I když to nepřiznají," dodal šéf unijních summitů.

"Máme životní zájem na míru, prosperitě a bezpečnosti Severního Irska a vždy to tak bude a dáváme jasně najevo, že na hranicích nevznikne (hraniční) infrastruktura ani tam nebudou zavedeny kontroly," uvedl v reakci na Tuskovo vyjádření Johnsonův mluvčí. Zopakoval, že "dokud dohoda o odchodu Británie s EU nebude otevřena a irská pojistka zrušena, není šance se (s Bruselem) dohodnout".

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.