Náměstek polského ministra rozjel pomlouvačnou kampaň, stálo ho to místo

"S pocitem odpovědnosti za úspěch reforem, kterým jsem věnoval čtyři roky tvrdé práce, podávám do rukou ministra spravedlnosti demisi," oznámil Piebiak podle televize TVN 24.

Opozice žádá, aby odstoupil také Piebiakův šéf, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který je současně generálním prokurátorem. Piebiaka totiž považuje za Ziobrovu pravou ruku v tažení proti nezávislosti soudů.

Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že nejprve chce vyslechnout vysvětlení ministra spravedlnosti.

"Premiér požádal o vysvětlení, čekáme na ně. Musí být podáno ještě dnes," řekl polské televizi vládní mluvčí Piotr Mueller. "Demise je vždy nástroj, který se může dotknout každého ministra... Ale nyní je o tom ještě předčasné hovořit, protože nejprve je nutné vyjádření k tomu, co Onet napsal," dodal.

Onetu poskytla elektronickou korespondenci se Ziobrovým zástupcem Piebiakem žena, která kampaň namířenou proti soudcům přímo prováděla. Terčem podle ní byly nejméně dvě desítky soudců, včetně šéfa největšího soudcovského sdružení Iustitia Krystiana Markiewicze, kterému pomluvy připisovaly svádění žen a jejich přemlouvání k potratu.

"Za to je přece trestní odpovědnost: pár let k odsezení, a to ne na ministerstvu, ale jinde," zareagoval pomlouvaný soudce. Ombudsman Adam Bodnar připomněl, že sám Piebiak býval členem spolku Iustitia, než "se z něj stal člověk, který necouvne před ničím".