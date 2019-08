Čaputová si výročí událostí ze 21. srpna 1968 připomenula ráno v centru slovenské metropole ještě před odletem na oficiální návštěvu Německa. V Berlíně se k okupaci vyjádřila na společné tiskové konferenci s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem.

"Slovensko si dnes připomíná smutné výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Agrese, která byla vyvolaná voláním po svobodě a demokracii a byla hrubě potlačená tanky a více než 20 lety vojenské okupace. I proto jsme dnes nesmírně citliví na to, když je svobodná vůle lidí rozhodnout se o své budoucnosti a o tom, kam budou patřit, potlačená vojenskou agresí," zdůraznila.

Slovakia and Germany know the price of divided Europe. We agreed with President Steinmeier that 30 years after the fall of Berlin wall and Velvet revolution, it is our duty to work together on overcoming divisions in the EU & to keep it strong and united. pic.twitter.com/ylnsFx8CpT