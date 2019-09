První extrémistická vláda od druhé světové? Evropa se těsně vyhnula vážnému problému

V sázce je všechno. Pokud by vládní krize došla k předčasným volbám, nešlo by vyloučit, že by Liga Severu získala v italském parlamentu nadpoloviční většinu, čímž by vznikla první čistě extremistická vláda od konce 2. světové války. PD si toto rychle uvědomila, a proto rozhodla v zájmu širšího pro o spolupráci se svým dlouhodobým rivalem, který vznikl na základě odporu italské veřejnosti vůči vstupu do eurozóny. "Radši populisty, než fašisty," tímto heslem se PD zřejmě rozhodla řídit.

Nicola Zingaretti, nový předseda PD, připomněl, že podmínkou koalice s M5S je stabilní vláda, která vydrží až do konání řádných parlamentních voleb v roce 2023. "Potenciální nová vláda musí být tím zlomovým bodem, díky němuž předejdeme riziku předčasných voleb a s ním související hrozbě zrodu nebezpečné vlády krajní pravice," řekl Zingaretti na stranickém sjezdu PD.

Itálie opět ve vládní krizi?

Dosavadní koaliční spolupráce mezi M5S a Ligou Severu dostávala v poslední době takříkajíc na frak. Vyvrcholením této situace byla rezignace dosavadního italského premiéra Giuseppa Conteho. Poté, co italský prezident Sergio Mattarella vyzval obě vládní strany k vytvoření nového kabinetu, chopil se Zingaretti příležitosti, a oslovil M5S s nabídkou spolupráce.

14 měsíců trvající spolupráce mezi populisty a pravicovými extremisty přišla vniveč poté, co se pro předsedu Ligy Severu Mattea Salvini stala spolupráce s M5S neperspektivní. Ačkoliv má M5S status populistické a antisystémové strany, ve srovnání s Ligou Severu je pořád slabým odvarem. Salvini zřejmě taktizoval a rozhodl se úmyslně vytvořit situaci, v níž dojde k předčasným volbám, které mu dají takřka neomezenou moc. Reagoval tak na aktuální průzkumy, podle nichž Lize rostou preference.

Mattarella proto zahájil schůzky s jednotlivými parlamentními stranami o řešení současné situace. S myšlenkou vlády M5S a PD přišel už bývalý italský premiér Matteo Renzi a i sám Mattarella jí při neúspěšných jednáních po parlamentních volbách 2018 podporoval. Díky úspěšným jednáním se poslanci a senátoři M5S a PD dohodli, že budou hlasovat proti návrhu na vyslovení vládní nedůvěry ze strany Ligy Severu.

Vznikla tak nová vláda, která bude s velkou pravděpodobností spravovat Itálii až do roku 2023, a do té doby se mohou nálady v italské společnosti radikálně změnit. Jedinou překážkou nové italské vládě je Zingarettiho přístupu. Ačkoliv zřejmě cítí, že nemá na vybranou, z rozhovorů s populisty nejeví zrovna velké nadšení. Luigi Di Maio, který má velké ambice stát se italským premiérem, zase cítí odpor vůči Renzimu.

Bývalý italský premiér Matteo Renzi se totiž stále ještě nemůže zbavit nálepky hrobníka tradiční italské levice. Jeho vláda byla v očích italských voličů snad nejméně populární. Po neúspěšném referendu o oslabení moci Senátu, který má v Itálii velké pravomoci, včetně vyslovování důvěry a nedůvěry vládě, byl Renzi nucen rezignovat. Ve funkci ho vystřídal Paolo Gentilioni. Právě on je s velkou pravděpodobností příčinou současné situace, kdy se PD musí v zájmu většího dobra spojovat se stranou, nad níž by ještě před ani ne 5 lety ohrnovala nos.