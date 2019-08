Kde zakotví íránský tanker? Na řecký přístav je moc velký, USA zastrašují země ve Středomoří

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Íránský tanker Adrian Darya je příliš velký na to, aby mohl vplout do řeckého přístavu. Řekl to dnes Miltiadis Varvitsiotis z řeckého ministerstva zahraničí, který v minulosti působil jako ministr námořní dopravy. Tanker v pondělí odplul z Gibraltaru, kde ho místní úřady zadržovaly od začátku července kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie, což je v rozporu s protisyrskými sankcemi Evropské unie. Nyní podle webu Marine Traffic pluje k řeckému přístavu Kalamata, kam by mohl dorazit v neděli.