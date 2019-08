Svět se baví. Tohle udělal Johnson u Macrona

Ačkoli Johnson nohu jen krátce opřel o hranu stolku v reakci na žertovnou výzvu francouzského prezidenta, na twitteru už řada lidí označila Johnsona za nezdvořáka, který se chová naprosto nevhodně. Jiní ho zase chválili za to, že svým gestem odkázal Macrona do patřičných mezí.

Fotografie vznikla ve chvíli, kdy oba politici před samotným začátkem jednání pózovali fotografům. Během společenské konverzace Macron Johnsona žertem upozornil, že odkládací stolek by mohl posloužit i jako podnožka, což premiér okamžitě vyzkoušel. Chvíle, kdy měl nohu na stolku, trvala méně než sekundu, jak ukázalo video pořízené agenturou Reuters. Přesto Johnsonovo chování vzbudilo rozruch.

Reportér deníku The Wall Street Journal Bojan Pancevski označilfotografii za rembrandtovskou kompozici, kde Johnson jako alfasamec Macronovi jasně dominuje. Novinářka a spisovatelka Sonia Purnellová, která je autorkou Johnsonovy biografie, na twitteru napsala, že ministerský předseda se choval zcela nemístně a hrubě: "Jen si představte, kdyby si Macron dal nohu na stůl v Buckinghamském paláci."

