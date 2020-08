300 migrantů se pokusilo dostat přes plot do Melilly, jeden tragicky zahynul

Deník El Confidencial napsal, že muž spadl asi z výšky asi čtyř metrů z plotu, který se snažil přelézt. Při střetech s pohraniční stráží bylo zraněno osm migrantů a tři policisté.

Podle listu El País se hromadný pokus o překonání hranice, který byl jedním z největším v Melille za poslední měsíce, odehrál ráno kolem šesté hodiny.

Un migrante ha muerto en su intento por saltar, junto unas 300 personas, la valla fronteriza de Melilla. Además del fallecido, tres migrantes y tres guardias civiles han resultado heridos. Cerca de 50 personas han logrado cruzar con éxito a España https://t.co/iCnUoHAfqh — EL PAÍS (@el_pais) August 20, 2020

Většinu běženců se policistům podařilo zadržet. Jeden z policistů si při potyčkách vykloubil rameno a další dva utrpěli jiná zranění. Zdravotníci ošetřili také osm migrantů s lehkými zraněními.

Deník El Faro de Melilla napsal, že jednoho z běženců se zdravotníci snažili oživit, ale nepodařilo se jim. Podle deníku zemřel zřejmě z přirozených příčin po pádu.

Podobný hromadný pokus o překonání hraničního plotu v Melille se odehrál v dubnu, kdy se do EU takto pokusilo dostat na 260 migrantů. Podařilo se to asi 50 z nich.

Do Španělska v posledních letech míří velké množství migrantů z Afriky buď na lodích přes Středozemní moře či Atlantik nebo přes ploty s ostnatými dráty ve dvou španělských enklávách v Africe Ceuta a Melilla. Ploty často překonávají ve velkých skupinách, aby je policisté nestihli zadržet všechny. Například v červenci 2018 se v Ceutě pokusilo plot přelézt naráz na 850 migrantů, šesti stovkám z nich se to povedlo. Zraněno tehdy byly asi dvě desítky policistů, když proti nim migranti použili zápalné lahve či nehašené vápno, které může způsobit těžké popáleniny.

Někteří migranti se při přelézání plotů na hranicích Ceuty a Melilly zraní o ostnaté dráty, což dlouhodobě kritizují nevládní organizace. Madrid proto loni v prosinci tyto dráty začal odstraňovat a nahrazuje je jinými bezpečnostními prvky. Maroko ale na své části hranice u těchto enkláv naopak loni nainstalovalo další ploty s ostnatým drátem.

Do Španělska dorazilo od začátku letošního roku podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) z Afriky na 12.200 běženců, z toho asi 1360 do Ceuty a Melilly a zbytek přes Středozemní moře a Atlantik. Loni to bylo za celý rok 26.168 přes moře a 6345 překonalo ploty do Ceuty a Melilly.