Abdeslam obviněný z teroru v Bataclanu nechce, aby ho lidé nenáviděli

Francouz marockého původu Abdeslam je jediný přeživší ze skupiny teroristů, kteří 13. listopadu 2015 zaútočili v Paříži na hudební klub Bataclan a na další místa a zabili 130 lidí. Většině z 20 obžalovaných hrozí doživotní vězení. Sedm sebevražedných atentátníků zemřelo při útocích. Proces začal loni na podzim, čtení rozsudku je zatím v plánu na 25. května 2022.

"Chci vyjádřit upřímnou soustrast a omluvit se všem obětem i jejich blízkým," řekl u soudu Abdeslam. "Vím, že nenávist přetrvává, ale žádám vás, abyste mě nenáviděli co nejméně a abyste mi odpustili." Omluvil se také lidem, kteří mu pomáhali při útěku z místa činu a kteří za to stanuli spolu s ním před soudem.

Abeslam se podílel na přípravách a měl zaútočit na bar v 18. pařížském obvodu. Na místě ale nakonec od záměru ustoupil a utekl. U soudu vypověděl, že nebyl schopen připravit o život své vrstevníky, kteří se bavili a byli mu podobní zjevem i chováním. "Nelituji (že jsem to neudělal). Ty lidi jsem nezabil a ani já jsem nezemřel," odpověděl Abdeslam na otázku své obhájkyně, zda svého rozhodnutí lituje.

"Vím, že vás to (má omluva) nevyléčí," uzavřel Abdeslam s černým plnovousem a šedou mikinou na zádech. "Ale jestli vám to může pomoci, jestli jsem mohl pomoci alespoň jedné z obětí, pak je to pro mě vítězství".