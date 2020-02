Advokát EU odmítl kompenzaci za zpoždění letu kvůli kousání

Taková událost se dá podle něj označit za "mimořádné okolnosti", informovala agentura Reuters.

Generální advokát se zabýval případem cestujícího, který letěl v srpnu 2017 z Brazílie přes Portugalsko do Norska portugalskými aerolinkami TAP. Jeho let ale odstartoval z brazilské Fortalezy se zpožděním, a pasažér proto nestihl v Lisabonu navazující let do Norska. Žádal tak s odvoláním na směrnici EU odškodnění ve výši 600 eur (15.200 Kč).

Důvodem zpoždění byl podle agentury Reuters jiný pasažér, který v letadle z Evropy do Jižní Ameriky kousal spolucestující a napadal členy posádky. Let proto musel být odkloněn a agresivní cestující vyveden. Kvůli tomu se zpozdil i odlet následného letu zpět z Brazílie do Portugalska, na který čekal stěžovatel.

Stanovisko generálního advokáta není pro soud závazné, ale ve většině případů se jím řídí.