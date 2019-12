AfD jako vládní strana? Opustil bych Německo, hrozí šéf Ústřední rady Židů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šéf německé Ústřední rady Židů Josef Schuster by opustil spolkovou republiku, pokud by se do vlády dostala Alternativa pro Německo (AfD). Podle médií redakční skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland se tak vyjádřil koncem listopadu před poslanci konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.