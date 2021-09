Africký mor prasat se blíží k hranici Česka

Veterináři pečlivě sledují situaci za hranicemi, kde se nakažené kusy objevují stále blíž české hranici. "Nebezpečí se zvýšilo, protože se na území Německa našla tři pozitivní prasata pod dálnicí A4, která dosud tvořila bariéru, protože řada pozitivních kusů byla jak v Německu tak v Polsku nad touto dálnicí, ale v první polovině září se prasatům podařilo tuto bariéru prolomit," řekl ČTK ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Nakažená zvířata se neléčí, musejí se usmrtit, vakcína neexistuje. Pro lidi není virus nebezpečný. Před dvěma lety uspořádala veterinární správa v kraji simulační cvičení s cílem připravit příslušné pracovníky.

"Nebezpečí je v tom, že nákaza se může přenést nejen z divokého prasete na divoké prase, ale také na domácí prasata, jsou tak ohroženy i chovy prasat na celém území kraje," upozornil Šebesta.

V Libereckém kraji je africkým morem prasat ohrožen zejména Frýdlantský výběžek. Důvodem jsou migrační trasy divočáků z Polska, které vedou v oblasti Dětřichova, Višňové, na severu v oblasti Habartic a Jindřichovic pod Smrkem až k Novému Městu pod Smrkem. Kvůli objevení nákazy v Německu hrozí ale zavlečení afrického moru i u Hrádku nad Nisou. I proto už loni od 16. listopadu nařídila veterinární správa intenzivní odlov divočáků podél hranice v oblasti od Šluknovského výběžku přes Frýdlantský až k Harrachovu.

"Je tam motivace pro myslivce, pokud najde uhynulé zvíře tak dostane 3000 korun, pokud divoké prase uloví, tak 2000 korun," dodal ředitel liberecké veterinární správy. Od loňského roku se podle něj podařilo odlovit zhruba 2000 divočáků a dalších 50 objevili myslivci uhynulých. Nákazu u žádného ze zvířat laboratoře neodhalily. I když se počet ulovených prasat může zdát vysoký, je podle Šebesty jen o málo vyšší než v běžném roce. "Nárůst je do deseti procent," dodal.

Podle krajského radního pro životní prostředí Václava Židka (Piráti) se už uskutečnilo jednání s veterinární správou v saském Zhořelci (Görlitz). "Projednávali jsme též otázky vyčlenění finančních zdrojů krajského úřadu v případě mimořádných opatření, vytipování sběrných míst uhynulé zvěře či instalaci bariér, jako jsou pachové ohradníky a mechanické zábrany, na koridory, kudy by zvěř procházela," řekl. V případě zavlečení nákazy by podle Židka svoz a likvidaci zvířat zajišťoval asanační podnik v Mimoni, kam by sváželi i prasata z Ústeckého kraje.