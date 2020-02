Airbus zrecykluje první obří A380. Udělá z něj visačky

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

První obří letoun Airbus A380, který byl nasazen do provozu v roce 2007, čeká recyklace. Bude rozebrán a v omezené podobě se vrátí i do nebe, ovšem ve formě visaček na zavazadla. Uvedla to agentura Bloomberg.