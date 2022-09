Akcionáři plynovodu TAP zahájili rozhovory o rozšíření kapacity

Ázerbájdžán vlastní ve firmě na provoz plynovodu TAP 20procentní podíl. Dalšími akcionáři jsou společnosti BP, Snam, Fluxys a Enagás.

Alijev uvedl, že pro jeho zemi je důležité zvýšit kapacitu plynovodu, aby mohla splnit dohodu, že v příštích pěti letech zdvojnásobí vývoz plynu do Evropy.

"S Evropskou komisí jsme se dohodli, že do roku 2027 zvýšíme vývoz ázerbájdžánského plynu do Evropy na dvojnásobek, tedy na 20 miliard metrů krychlových. Bez rozšíření plynovodu TAP to nebude možné," řekl prezident. "Měli bychom naplánovat společný investiční projekt a udělat to velmi brzy," dodal.

Alijev také řekl, že Ázerbájdžán za rok a půl vyvezl do Evropy 13,5 miliardy metrů krychlových plynu, z toho Itálie obdržela 11,7 miliardy metrů krychlových. Letos má vývoz do Itálie činit deset miliard metrů krychlových, uvedla agentura Reuters.

Plynovod TAP spojuje pole Šach Deniz II v Ázerbájdžánu s Itálií. Potrubí vede přes Turecko, Řecko, Albánii a Jaderským mořem do jižní Itálie. Zprovozněn byl koncem roku 2020. Je posledním úsekem takzvaného jižního plynovodního koridoru, jehož cílem je spojit země EU se zdroji zemního plynu ve Střední Asii a snížit závislost na dodávkách z Ruska. Jeho součástí je i plynovod Transanatolian Pipeline (TANAP), který dopravuje ázerbájdžánský plyn do Turecka.