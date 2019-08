V sobotu večer to ve videu z paluby lodi Malizia 2 zveřejněném na instagramu uvedl kapitán lodi Pierre Casiraghi. Celková délka plánované cesty je necelých 3000 námořních mil.

Cestovatelé se museli vypořádat s těžkými podmínkami, když projížděli Golfským proudem. Moře bylo neklidné a setkali se i s bouří. Casiraghi ale uvedl, že je velice pyšný na všechny na palubě a že se "Greta Thunbergová drží velice dobře".

Podle posledních údajů ze živého sledování lodi, se nyní posádka nachází necelých 1500 kilometrů od New Yorku.

Day 11. Very bumpy and wet, south of Newfoundland. pic.twitter.com/sqc0WdCCMA