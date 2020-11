Alpské země se chystají na zimní sezonu během koronaviru, Itálie předložila plán

"Poláci budou moci využívat lyžařské vleky," řekl dnes vicepremiér a ministr pro rozvoj Gowin. Dohodl se na tom s hlavním hygienikem a zástupci provozovatelů vleků a lanovek. V sobotu původně v televizi Polsat tvrdil, že v situaci, kdy jsou zavřené hotely a restaurace, "je samozřejmé, že zavřené zůstanou i lyžařské vleky". Gazeta Wyborcza dnes informuje, že v podhůří Tater už začali se zasněžováním sjezdovek a v provozu je jeden vlek ve středisku Bialka Tatrzańska.

Zatím není jasné, jestli se pro zákazníky u sjezdovek otevřou půjčovny lyží a dalšího vybavení, nebo jak to bude s provozem bufetů a hospůdek. Na sedačce lanovky nebo v její kabině budou smět jet lidé, kteří spolu bydlí nebo kteří společně do střediska přijeli.

Hotely a penziony musejí pro turisty zůstat zavřené do 17. ledna. Polská vláda to dělá záměrně, aby co nejvíce omezila cesty lidí během vánočních svátků a kolem Nového roku. Zimní prázdniny budou mít příští rok všichni školáci z celého Polska v jednotném termínu, a to od 4. do 17. ledna.

Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 485 osób.



Dziś w globalnej liczbie zakażeń uwzględnione jest ok. 22 tys. niezaraportowanych przypadków, o których wczoraj informował GIS. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 24, 2020

V Polsku, které má 38 milionů obyvatel, počet lidí nakažených koronavirem dnes překročil 900.000, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. To statistiku zvýšilo o přibližně 22.000 případů, které do ní nebyly započítány v minulosti. Celkem jich tak je 909.066. Za poslední den testy nákazu nově prokázaly u 10.139 lidí. Zemřelo 540 pacientů s koronavirem, celková smrtelná bilance činí 14.314.

Itálie chce, aby podmínky pro zimní areály byly v Alpách podobné

Italská vláda chce, aby pro lyžařská střediska v Alpách platila v různých zemích podobná pravidla provozu. Za tímto účelem diplomaté oslovují další státy Evropské unie, píší dnes italské deníky.

"S (německou kancléřkou Angelou) Merkelovou a (francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem pracujeme na společných evropských pravidlech," uvedl v pondělí italský premiér Giuseppe Conte. Dnes o této záležitosti hovořil i s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle italského premiéra znamenají zimní prázdniny v horách výrazné riziko šíření nákazy koronavirem, a to i za předpokladu, že budou na sjezdovkách i vlecích platit přísná hygienická pravidla.

"Vše, co se točí kolem zimních prázdnin, to prostě kontrolovatelné není," řekl Conte. "Dovolené na sněhu si prostě nemůžeme dovolit," dodal. Sjezdovky by se podle kabinetu měly otevřít nejdříve 10. ledna příštího roku.

Cílem iniciativy italské vlády je, aby nedocházelo k přesunům výrazného počtu lyžařů a milovníků zimních sportů mezi jednotlivými alpskými oblastmi. Jednáním o společných pravidlech byl podle deníku Corriere della Sera pověřen diplomatický poradce premiéra Piero Benassi. Vláda totiž čelí tlaku alpských regionů jako jsou Benátsko, Lombardie či Jižní Tyrolsko, podle nichž bude mít uzavření středisek smysl jen v případě, že ho bude uplatňovat nejen Itálie, ale i ostatní alpské země.

Agentura Reuters připomněla, že italská alpská střediska utrží ročně kolem 11 miliard eur a celá třetina tržeb připadá právě na období Vánoc a Nového roku.

Rozhovory Itálie už začala s Francií a Německem, protože obě země by v příštích dnech měly rozhodnout o podobě prosincového fungování svých zimních areálů. O zavedení společných pravidel v Alpách však bude nutné přesvědčit také Rakousko, Slovinsko či Švýcarsko. Rakouský ministr financí Gernot Blümel dnes řekl, že pokud by se v rámci unijní dohody střediska měla otevřít až po Vánocích, bude žádat pro provozovatele finanční náhrady. Podle něj by střediska přišla asi o 2,4 miliardy eur a měla by získat odškodné až do výše 80 procent této částky.

Pro společnou dohodu ohledně lyžařské turistiky se dnes vyslovil i bavorský premiér Markus Söder. "Pokud chceme nechat otevřené hranice, potřebujeme jasnou dohodu týkající se lyžování," citovala jej agentura DPA. Logické by podle něj bylo, kdyby lanovky nefungovaly nikde a dovolená v Alpách by nešla zrealizovat v žádné zemi. Söder ale neřekl, zda by to mělo platit i přes svátky.

V současnosti má v Alpách lyžařská střediska v provozu pouze Švýcarsko. V alpské zemí je otevřeno deset areálů, a to včetně Davosu či Zermattu. V ostatních zemích je provoz sjezdovek a vleků pro neprofesionální sportovce výrazně omezen či zakázán opatřeními proti šíření koronaviru.

Úmysl italské vlády nechat o vánočních svátcích lyžařské areály zavřené okamžitě vyvolal i protesty podnikatelů i celých alpských regionů. Guvernér Benátska Luca Zaia řekl, že začátek lyžařské sezony není třeba odsouvat a že provozovatelé jsou na něj připravení a hodlají dodržovat přísná hygienická opatření.