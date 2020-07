Polsko si vybírá cestu. Případná prohra Dudy prý ukončí sny Kaczyńského

"Poláci si vybírají, jaká bude jejich další budoucnost," vyjádřil se k nadcházejícímu víkendu ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Vít Dostál v interview pro Český rozhlas Plus. Zvítězí-li Duda, pak se polská politická scéna stabilizuje, jelikož v Polsku má prezident víc pravomocí ve srovnání s Českem.

"Když nějaký zákon vetuje, tak je třeba v dolní komoře parlamentu najít třípětinovou většinu. Tu ale vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) nemá, takže se o ni vláda opřít nemůže. Prezident, který půjde vládě ,na ruku‘ je pro realizaci jejích plánů naprosto nezbytný. Když Duda prohraje, je to konec snů Jarosława Kaczyńského ohledně proměny Polska. A to je jeho velká ambice už od začátku 90. let kdy vstoupil do politiky,“ konstatoval ředitel.

Rozhodnou sociální otázky?

Dostál zároveň také poukázal na sociální aspekt rozsáhlých programů, který se v Česku podceňuje, a s nímž přišla současná polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) po svém zvolení v roce 2015.

"Pro řadu Poláků reformy znamenaly významnou kvalitativní proměnu jejich života. O předchozích vládách si mysleli, že je přehlíží. Sociální programy je tak třeba vnímat nejen jako materiální posun pro část obyvatelstva, ale i jako symbolickou hodnotovou část politiky,“ podotkl.

Rozdělené Polsko

Analytik zároveň také poukázal na skutečnost, že je polská veřejnost značně polarizovaná, neboť pro část elektorátu jsou sociální programy z dílny PiS důležité, zatímco té zbývající na nich nezáleží. Tento jev sahá do období krátce po pádu komunistického režimu, tedy 90. let.

"Voliči opozičního Trzaskowského v různých průzkumech deklarují, že je pro ně důležitá kvalita demokracie a právního státu nebo neexistence tak velkých a hlubokých příkopů ve společnosti. Pro podporovatele Dudy je podstatné, aby si udrželi současnou kvalitu života nebo něco, co se označuje jako národní hrdost,“ řekl Dostál.

Rovněž také konstatoval, že se v závěrečném finále prezidentských voleb utkají dva bývalí europoslanci, kteří jsou zajedno v podpoře členství v EU, jelikož Poláci nepatří mezi euroskeptické národy.

"Zároveň jsou oba orientovaní na spolupráci se Spojenými státy. Poláci dlouhodobě pracují na tom, aby transatlantické vztahy byly silné a Polsko v nich hrálo významnou roli,“ připomněl.