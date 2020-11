Antirouškaři obtěžovali a uráželi německé poslance, do parlamentu je vpustila AfD

Spolkový sněm ve středu hlasoval o novele zákona, která reaguje na pandemii covidu-19. Její součástí je i možnost nařídit dodržování odstupu, nošení roušek či uzavřít obchody. Nesouhlas s ní přišlo do centra Berlína vyjádřit nejméně 10.000 lidí, podle kterých předpis omezuje osobní práva a porušuje ústavu. Spolkový sněm i druhá parlamentní komora, Spolková rada, novelu ale navzdory protestům schválily.

Několik odpůrců novely se ale ve středu dostalo i do Říšského sněmu, jedné z budov, v nichž Spolkový sněm sídlí. Podle agentury DPA před klíčovým hlasováním obtěžovali několik poslanců.

Jedním z nich byl podle videa zveřejněného na twitteru i ministr hospodářství Peter Altmaier. Žena, která si jej natáčí na mobilní telefon, tvrdí, že politik "nemá svědomí". Altmaier se s ní pokouší diskutovat, následně ale odjíždí výtahem. Žena za ním volá, že je "nadutý, malý rádoby král". Urážkou jej častuje i autor zveřejněného videa.

Jak se protestující dostali do historické budovy, v níž je sněmovní sál, budou dnes na svém zasedání zjišťovat zástupci takzvané rady starších. V tomto koordinačním grémiu zasedají zástupci všech parlamentních stran.

Podle některých informací umožnili vstup odpůrců novely do budovy poslanci AfD, která se proti opatření německé vlády v boji proti koronaviru dlouhodobě vyhrazuje. Zástupci AfD odmítli, že by do parlamentu úmyslně vpašovali lidi, o kterých věděli, že budou poslance obtěžovat. Nevyloučili ale, že hosté některého z jejich poslanců mohli porušit parlamentní pravidla.

Agentura DPA připomněla, že německé zákony znají trestný čin nátlaku na prezidenta a ústavní činitele. Hrozí za něj od tří měsíců do pěti let vězení. Ve zvlášť závažných případech může odsouzený strávit až deset let za mřížemi.