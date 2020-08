Australanka pokořila rekord. Po 35. přeplavala La Manche

Australanka se vydala na 32 kilometrů dlouhou trasu v sobotu večer z pláže Abbot's Cliff poblíž Folkestone v hrabství Kent. K francouzským břehům v Calais doplavala za deset hodin a 40 minut, dorazila k nim dnes brzy ráno.

Pětatřicetiletá plavkyně už předem doufala, že kratičký pobyt na francouzském břehu, odkud ji pak do Británie převezlo zpátky doprovodné plavidlo, jí britské úřady odpustí a ona nebude muset do karantény. To se nakonec potvrdilo.

"Řekli nám, že plavání v průlivu je povolené, pokud dodržujete minimální odstup a pokud nezůstanete na (francouzském) břehu déle než deset minut, což je pro nás stejně standardní postup," citovala McCardelovou BBC.

Australanka svou 35. přeplavbou pokořila mužský rekord v počtu překonání Lamanšského průlivu, který drží Brit Kevin Murphy. Ten úžinu překonal 34krát. V ženské kategorii však před ní má ještě obří náskok Alison Streeterová, která už přes úžinu přeplavala 43krát.