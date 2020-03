Austrálie zpřísňuje opatření, v Asii přibylo nakažených

Morrison Australanům doporučil nescházet se ve větším počtu než dvou lidí a ven nevycházet, pokud to není nezbytně nutné. Výjimku podobně jako v jiných zemích tvoří nákup nezbytností, jako jsou potraviny a léky, návštěva lékaře, cesta do práce nebo cvičení. Lidem starším 70 let doporučil premiér dobrovolnou karanténu.

V zemi je nyní 3809 potvrzených případů nákazy, což je o 431 více než v sobotu. Australské úřady onemocnění COVID-19 připisují 16 obětí.

Koronavirus se nadále šíří i ve státech jihovýchodní Asie. Nejhorší situace je podle dosavadních statistik v Malajsii, kde se dosud nakazilo 2470 lidí. Tamní úřady dnes oznámily 150 nových případů infekce.

Thajsko dnes v nové bilanci ohlásilo 143 nově nakažených, v zemi je celkem 1388 potvrzených případů. Nemoci COVID-19 podlehl další člověk, počet obětí tím vzrostl na sedm. Jednalo se o 68letého muže, který se nakazil na utkání boxerů v Bangkoku.

Kvůli pandemii zejí thajské prázdninové rezorty prázdnotou, poznamenala agentura Reuters. Příjmy z turismu tvoří okolo 12 procent tamního hrubého domácího produktu (HDP), některé oblasti jsou však na návštěvnících z jiných zemí zcela závislé. Oblíbená turistická destinace Phuket dnes v nočních hodinách omezila pohyb obyvatel.

Dalších 130 případů nákazy dnes potvrdilo ministerstvo zdravotnictví v Indonésii, kde je nyní celkem 1285 nakažených. Nemoci v jednom z nejlidnatějších států světa podlehlo 144 lidí a 64 pacientů se již uzdravilo. Indonésie dosud otestovala 6500 lidí.

Počet obětí vzrostl také v městském státě Singapur na cípu Malajského poloostrova, kde zemřel již třetí člověk. Jednalo se o 70letého muže, který trpěl i jiným onemocněním a strávil 27 dní na jednotce intenzivní péče. Podle sobotní bilance je ve městě zhruba 800 potvrzených případů nákazy.

Filipínské ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo o dalších 343 potvrzených případech nákazy, celková bilance v zemi tím vzrostla na 1418. Počet mrtvých se zvýšil na 71, od včerejška zemřeli další tři lidé.