Babiš vysvětluje Němcům: Novináři lžou, mladí mě nekritizují. Jsem milý chlap

Rád si svoje schůzky dojednává sám, libuje si v důrazných prohlášeních, a když dojde na migraci a klima, debata se rychle zvrhne. Právě tak hodnotí německý novinář Andreje Babiše.

Redaktor také připomíná, že právě téma uprchlictví je jednou z oblastí, ve které české premiér Německo dlouhodobě kritizuje. Sám Babiš totiž odmítá, že by Česko mohlo uprchlíky přijmout a využít je jako pracovní sílu. Spíše je prý třeba podporovat porodnost Čechů.

Navíc zdůraznil, že on sám má čtyři děti. „Když u nás mladí lidé nechtějí mít děti, nevzdáme to a neřekneme, že to můžeme vykompenzovat migrací," vysvětloval Babiš.

Řeč přišla i na protibabišovské demonstrace. Na otázku, proč mladí lidí nepatří právě mezi jeho podporovatele namítl, že není pravda, že jej mladí kritizují. Podle něj ale takový dojem vzniká proto, že všichni novináři „do jednoho" o něm píší a říkají lži.

Babiš také německému listu řekl, že je vlastně nezkorumpovatelný. „Není nic, co by mi mohlo uškodit. Pořád čtu v novinách, že jsem bohatý. A víte co? Já jsem bohatý. A proto nejsem zkorumpovaný. Nikdo nemá dost peněz na to, aby si mě koupil," tvrdí Babiš.

Babiš tvrdí, že mladým naopak pomáhá. „Jsem milý chlap," hájí se Babiš. „Snížil jsem jízdné na autobusy a vlaky. Teď můžou levněji cestovat, když proti mně chtějí demonstrovat," dodal Andrej Babiš. .