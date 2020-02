V Praze se konference o kyberbezpečnosti konala i minulý rok. Zúčastnili se jí například ministr obrany Lubomír Metnar, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun nebo bývalý ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil.

Babiš dnes uvedl, že Estonsko je lídrem v digitalizaci, a vyjádřil zájem o posílení spolupráce.

Úterní program premiéra @AndrejBabis v Estonsku zahájilo přijetí předsedou vlády Estonska @ratasjuri. Oba politici diskutovali především o novém evropském rozpočtu, digitalizaci veřejné správy a o spolupráci na poli obrany. pic.twitter.com/E1e1XX7gYV — Úřad vlády ČR (@strakovka) February 18, 2020

Kromě technologických témat jednal Babiš a Ratasem o čtvrtečním mimořádném summitu Evropské unie, který bude věnován rozpočtu evropského bloku na období 2021-2027. Babiš očekává náročnou diskusi a je spíše skeptický k tomu, že by se povedlo nalézt kompromis.

Podobně jako další státy čerpající z fondů soudržnosti chce Česko zachovat současný objem peněz na kohezi, z nichž profitují hlavně méně rozvinuté státy. Požadavky zemí východního a jižního křídla EU však narážejí na odpor některých bohatších zemí západu a severu, které by i kvůli britskému odchod z unie chtěly dále snížit celkovou výši rozpočtu a rovněž redukovat peníze určené na kohezi. Současný návrh počítá s tím, že proti končícímu sedmiletému období ubude ve fondech kohezní politiky téměř 40 miliard eur (skoro bilion korun).

Předseda české vlády Ratasovi poděkoval za to, že v prosinci navštívil české vojenské letce, kteří od září do prosince loňského roku působili v Estonsku na letecké základně Ämari. Původně tak měli premiéři učinit společně, Babiš ale cestu odložil kvůli tragickému střeleckému incidentu v Ostravě. Podle ministerstva obrany se uvažuje, že by se česká letecká mise mohla znovu uskutečnit v roce 2022.

Babiš na tiskové konferenci uvedl, že bilaterální vztahy obou zemí jsou na velmi dobré úrovni, Česko a Estonsko podle něj v mnohém zastávají totožné postoje. Ratasovi také sdělil, že ČR plně podporuje společnou evropskou pozici k hospodářským sankcím vůči Rusku. Státníci také jednali o možném rozšíření EU o další země a Babiš zopakoval přání, aby se unie přihlásila ke svým slibům a zahájila přístupové rozhovory se Severní Makedonií.