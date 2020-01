Babiš v Osvětimi: Holokaust nespadl z nebe, svět se potýká s vlnou antisemitismu

Českým novinářům to po dnešním vzpomínkovém ceremoniálu řekl český premiér Andrej Babiš. Vyzdvihl přitom projev jednoho z řečníků z řad přeživších, který mluvil o nutnosti nestavět se k projevům nenávisti lhostejně.

"Pro mě nejdůležitější projev byl o tom, že to, co se tady stalo, nepřišlo z nebe," řekl Babiš. Připomněl, že v Osvětimi se dnes mluvilo o řadě varovných znamení před holokaustem - hanlivé nápisy na židovských obchodech, štvavé články v tisku nebo násilí v ulicích měst. "Potom to skončilo tady - likvidací těch lidí," řekl Babiš.

Premiér už před odletem do Osvětimi hovořil o tom, že celý svět se potýká nejen s novou vlnou antisemitismu, ale obecně s projevy nenávisti. Česko však podle něj na rozdíl od některých západoevropských zemí nemá tak zásadní problémy.

Babiš připomněl, že se minulý týden zúčastnil v Jeruzalémě jiné z akcí připomínajících holokaust. "Tady to bylo hlavně o přeživších. Je to samozřejmě úplně jiný zážitek tady v tom táboře, protože tady jsou velké emoce," řekl.

Dnešní vzpomínky v Osvětimi se zúčastnilo mimo jiné přibližně 200 přeživších vězňů tábora, ve kterém za druhé světové války zemřelo přes 1,1 milionu lidí, většinou Židů.